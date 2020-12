Bildergalerie

1/28 | Tamina Stenger hat ihren Opa deshalb nominiert: "Unser Opa engagiert sich regelmäßig für die Menschen in unserem Dorf. Er mäht Wege, damit diese gut begehbar bleiben und nicht zuwachsen. Er repariert und pflegt alle Bänke um unser Dorf, damit man dort nach Spaziergängen eine Pause machen kann. Zuletzt hat er eine Brücke über einen Bach in Eigeninitiative errichtet, damit man wieder eine schöne Runde um unser Dorf laufen kann. Somit kann man auch in Corona-Zeiten schöne Runden um unser Dorf laufen und seine Zeit an der frischen Luft nutzen. Er weiß bei jeder Frage einen Rat und wenn wir Hilfe brauchen, ist er auch immer direkt zur Stelle. Wir wollen ihm für alles Danke sagen und er soll wissen, dass er der beste Opa auf der Welt ist." Bild © Privat