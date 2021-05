An den beiden Pfingstfeiertagen überträgt hr4 Gottesdienste aus Dillenburg und Kassel. Als besonderen Service bieten wir diesmal hier auch einen Video-Livestream davon an.

Aus der Pfarrkirche Herz Jesu in Dillenburg überträgt hr4 live den katholischen Feiertagsgottesdienst am Pfingstsonntag ab 10:00 Uhr. Am Pfingstmontag ist ab 10:00 Uhr der Gottesdienst aus der evangelischen Apostelkapelle an der Reihe.

An beiden Tagen wird es einen Video-Livestream geben, sodass Sie das Geschehen in der Kirche nicht nur akustisch verfolgen können. Beide Gottesdienste werden dann auch als Video zum Nachschauen angeboten.