Der Samstagabend im Ersten steht wieder ganz im Zeichen des Schlagers und der Liebe. Florian Silbereisen hat zahlreiche Stars eingeladen und verspricht eine stimmungsvolle und romantische Show - auch ohne Publikum in der Halle.

Das Erste "Schlagerlovestory.2020

– Das große Wiedersehen"

Samstag, 06.06.2020, 20:15 Uhr

Auch wenn es eine Show unter Corona-Bedingungen und ohne Publikum vor Ort wird, ist ein Feuerwerk der guten Laune garantiert. Diesmal sorgt Florian Silbereisen aber auch noch für romantische Momente. Mit dabei sind unter anderem Andrea Berg, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Ben Zucker, DJ Ötzi, Giovanni Zarrella, Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Thomas Anders und Ramon Roselly.

Hochzeit von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

In dieser Sendung schließt sich quasi ein Kreis: Bei Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter" Ende letzten Jahres machte Stefan Mross seiner Anna-Carina Woitschack einen Heiratsantrag. Natürlich sagte sie "Ja".

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack geben sich am Samstag in der Show das Ja-Wort. Bild © Imago Images

Und jetzt wird geheiratet - live in der Show am Samstag. Für den Bräutigam eine logische Konsequenz, wie er in der "BILD" verriet: "Die Bühne ist unser Leben und deshalb haben wir uns entschieden, auch auf der Bühne zu heiraten. Wir wollen unsere Fans an unserem privaten Glück teilhaben lassen. Sie haben uns immer die Treue gehalten."

TV-Premiere für Silbereisen-Anders-Hit

Musikalisches Highlight ist die TV-Premiere des neuen Hits von Florian Silbereisen und Thomas Anders: "Versuch's noch mal mit mir". Einen Tag vorher, am 5. Juni, erscheint ihr neues Duett-Album "Thomas Anders & Florian Silbereisen – Das Album".