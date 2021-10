Egal ob mit Nudelmaschine oder von Hand geschnitten: das Teigrezept von hr4-Redakteurin Connie Strack gelingt bestimmt.

Zutaten (für 2 bis 4 Portionen)

350 Gramm Hartweizengrieß

160 ml Wasser

2 EL Olivenöl

Zubereitung

Alles Zutaten erst mit dem Knethaken und dann per Hand bearbeiten und kneten. Wenn der Teig zu trocken ist, etwas (sehr wenig!) Wasser dazugeben. Ist er zu flüssig, dann noch etwa Grieß dazugeben.

Am Ende darf der Teig nicht mehr klebrig sein, sich aber auch nicht zu trocken anfühlen. Eine Stunde in einem Bienenwachstuch oder in Klarsichtfolie ruhen lassen. Den Teig flach ausrollen und durch die Nudelmaschine geben. Man kann die Nudeln auch von Hand schneiden. In kochendes Wasser geben und cirka 4 Minuten kochen.