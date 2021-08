Wildlasagne mit Waldpilzen in Rahm

Wild muss nicht immer klassisch als Braten zubereitet werden. Im Gasthaus "Zur Quelle" in Aufenau wird aus dem Wildfleisch zusammen mit Semmelknödeln eine leckere Lasagne zubereitet. Dazu gibts Pilze.

Gekochte Serviettenknödel oder Semmelknödel in Scheiben schneiden.

Bolognese mit Wildhackfleisch (wahlweise Hirsch, Reh, Wildschwein oder auch gemischt) kochen und mit Wildgewürz, Preiselbeermarmelade und kräftigem Rotwein abschmecken.

Drei Semmelknödelscheiben in Butter beidseitig anbraten und abwechselnd mit Wildbolognese in einem tiefen Teller oder einer Schale schichten: Semmelknödelscheibe – Wildbolognese - Semmelknödelscheibe – Wildbolognese – Semmelknödelscheibe. Die letzte Schicht mit Bolognese und einem würzigem Käse belegen. Danach im Ofen bei starker Oberhitze ca. fünf Minuten überbacken.

In der Zwischenzeit ein paar Zwiebelwürfel, eventuell auch Knoblauch, mit Waldpilzen, z.B. Pfifferlinge oder Steinpilze oder gemischt, in Butter anbraten und mit etwas Mehl bestäuben. Danach in süßer Sahne aufkochen und mit Salz, Pfeffer und Thymian abschmecken.

Die Lasagne aus dem Ofen holen und mit den Waldpilzen umranden.

Gutes Gelingen und guten Appetit.