Die klassischen Muffins mit Schokolade oder Beeren kennt jeder. Für hr4-Redakteurin Katja Metz reicht das aber nicht. Sie hat eine fruchtige Variante mit Streuseln ausprobiert. Im hr4-Studio gingen sie weg wie "warme Semmeln".

Zutaten (für 24 Muffins)

350 g weiche Butter

130 g Raffinade-Zucker

70 g Brauner Rohrzucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

gut 500 g Dinkelmehl (630er)

Obst (z.B. 3-4 knackige, säuerliche Äpfel oder 7-8 reife Pflaumen)

Saft einer Zitrone

Vanillezucker

Zimt

50 g gehobelte Mandeln

Zubereitung

Die Mandeln in einer großen Pfanne ohne Fett leicht bräunen und dann beiseitestellen. Das Obst – in diesem Fall Äpfel - waschen, ggf. schälen (oder die Hälfte schälen, die andere Hälfte mit Schale verarbeiten), vierteln, das Gehäuse herausschneiden, die Viertel nochmals halbieren und dann die kleinen Schnitzen in schmale Scheiben schneiden. Mit Zitronensaft übergießen, wenden, Zimt dazugeben und ebenfalls beiseitestellen.

Jetzt werden die Streusel gemacht. Dazu Butter, Zucker und Salz in einer Rührschüssel gut cremig aufschlagen und dann das Mehl darüber sieben. Mit den Knethaken des Rührgeräts das Mehl unterkneten. Zum Schluss nochmal mit der Hand kurz nachkneten.

Den Backofen anstellen und auf 175 Grad Ober-/Unterhitze aufheizen. Zwei Muffin-Backbleche (à 12 Muffins) mit Papiermuffinformen auskleiden. Etwa die Hälfte des Streuselteigs in die Förmchen füllen und gleichmäßig andrücken. Der untere Teig sollte nicht zu dick sein. Dann auf jeden Teigboden ein paar geröstete Mandeln verteilen (saugen Feuchtigkeit des Obstes auf).

Die Apfelmasse gleichmäßig verteilen und die restliche Streuselmasse darüberkrümeln. Mit den restlichen Mandelblättchen bestreuen. Jetzt für etwa 25 Minuten auf mittlere Schiene in den Ofen. Nach dem Backen die Muffins in der Form auskühlen lassen. Solange sie noch heiß sind, mit etwas Zimtzucker bestreuen.