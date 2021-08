Wer an Kürbis denkt, denkt meist an Kürbissuppe. Nicht so Jürgen Scholle: Er zaubert daraus mit Spaghetti und Walnüssen ein leckeres Gericht mit mediterranem Flair.

Zutaten (2-4 Personen)

ein kleiner Kürbis (500 g)

eine Zwiebel

Öl zum Anbraten

1 Becher Sahne

Pfeffer, Salz

Muskatnuss, gerieben

500 g Spaghetti (oder andere Pasta)

eine Handvoll Walnüsse

Parmesankäse

Zubereitung

Den Kürbis entkernen und zunächst in Spalten schneiden. Dann von den Spalten kleine Scheiben hobeln oder schneiden. Die Zwiebel hacken und zusammen mit den Kürbisscheiben in Öl anbraten.

Währenddessen die Walnüsse hacken und in einer Pfanne ohne Fett rösten. Die Spaghetti (oder andere Pasta) wie gewohnt kochen.

Der Kürbis sollte braun werden, aber noch knackig bleiben. Dann die Sahne hinzugeben und ein bis zwei Kellen vom Nudelwasser. Alles gut einkochen und ggf. nochmal Nudelwasser nachschütten, bis die Soße mit den Kürbisstücken schön sämig ist. Mit Pfeffer, Salz und geriebener Muskatnuss abschmecken.

Zum Schluss die gerösteten Walnüsse und geriebenem Parmesan darüber geben ... und dann: Guten Appetit!