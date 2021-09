Holunderbeeren sind jetzt erntereif. Daraus lässt sich ein toller Zusatz für Getränke herstellen, wie das Rezept von Kristina Bauer vom Hof Sickenberg bei Bad Sooden-Allendorf zeigt.

Zutaten

1 Liter Saft aus Holunderbeeren

600 g Zucker

evtl. Zitronenschale

evtl. Stange Zimt

evtl. 5 Nelken

Zubereitung

Die Holunderbeeren-Dolden vom Strauch schneiden, möglichst eng an der Dolde mit wenig Stiel. Dann in einen Kochtopf geben, den Boden mit etwas Wasser bedecken und aufkochen lassen. Etwa fünf Minuten lang kochen. Dann durch ein Sieb abgießen und die Beeren noch etwas durchpassieren. Ein Liter Saft abmessen und den mit dem Zucker aufkochen. Jetzt noch heiß in saubere Fläschchen abfüllen.

Wer will, kann beim Sirupkochen noch Zitronenschale und/oder Zimt und Nelken dazugeben. So bekommt der Sirup ein frisches (Zitrone) oder weihnachtsliches (Zimt/Nelken) Aroma.

Gerade in der kalten Jahreszeit schmeckt Holundersirup auch heiß richtig lecker. Zum Beispiel einen Schuss in heißen Apfelsaft geben – fertig ist der Punsch.