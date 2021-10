Wochenende, Zeit zum Abschalten und Ausspannen, Zeit für Vieles, was in der Woche zu kurz kommt. Vielleicht auch dafür, dem Kind den „Regenbogen zu zeigen“, wie eine chinesische Weisheit sagt. Der Regenbogen steht für Vieles, wofür die Woche über keine Zeit ist, was aber dennoch wichtig ist. Winfried Engel möchte dazu anregen, gerade zu Beginn des Wochenendes über die chinesische nachzudenken oder sie sogar einzulösen.