Die Olympischen Spiele in Tokio haben begonnen. Tausende von Athleten kämpfen um die begehrten Medaillen. Als die Spiele im Jahr 776 v.Chr. erstmals stattfanden, herrschte in ganz Griechenland „Gottesfriede“. Und das galt über viele Jahre. Der Geist olympischer Spiele wird bis heute beschworen, doch vom Frieden in der Welt sind wir weit entfernt. Bleibt die Hoffnung, dass die Spiele wenigstens da oder dort, wo bisher Hass und Feindschaft herrschen, ein Pflänzchen gegenseitiger Verständigung hervorbringen, nicht nur bei den Sportlern.