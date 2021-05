Der Rhythmus des Lebens bedeutet eine ständige Veränderung wie im Lauf der Tages- oder Jahreszeiten. Manche Rhythmen sind langsam, und man erkennt sie nicht so schnell, aber diese Bewegungen in ihrem Zusammenhang zu sehen, wirkt beruhigend. Und gibt das Gefühl, in einem größeren Zusammenhang gut aufgehoben zu sein.