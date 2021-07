Menschen so machen, wie man sie gerne hätte. Dieser Wunsch findet Realisierung in Science-Fiction-Filmen und - Romanen. Und manches davon ist in unserer Wirklichkeit angekommen. Das heutige Datum ist mit der Geburt des ersten Retortenbabys verbunden. Der erste gemachte Mensch! Das heutige Datum ist auch der Geburtstag von Aldous Huxley. In seinem Roman „Schöne neue Welt“ beschreibt er eine Wirklichkeit, in der es nur noch Menschen gibt, wie man sie gerne hätte. Eine solche Welt möchte der Autor Winfried Engel auf gar keinen Fall!