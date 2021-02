'Maske tragen' - nicht nur an Karneval

Masken tragen, an Fastnacht allgemein üblich. Mal ein Anderer sein, aus dem Alltäglichen ausbrechen, das kann man damit verbinden. An Fastnacht gelingt das für einige Stunden oder vielleicht Tage, dann kehrt der Alltag zurück. Vor Gott kann ich immer sagen: Ich will neu anfangen, ein anderer werden - und das auf Dauer!