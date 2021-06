„Liebe, und was du willst, das tu!“ (Augustinus)

Podcast „Liebe, und was du willst, das tu!“ (Augustinus)

„Liebe, und was du willst, das tu!“ Ein geflügeltes Wort, vielleicht sogar ein Freibrief nach dem Motto: Wenn du aus Liebe handelst, kannst du nichts falsch machen? So könnte man ihn verstehen. Winfried Engel von der katholischen Kirche denkt darüber nach, was sein Autor, der heilige Augustinus, wirklich gemeint hat.