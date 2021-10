Leib und Seele gehören zusammen, so sagt eine alte Lebensweisheit. Dass das so ist kann man im Alltag immer wieder erfahren. Ein Zeichen dafür ist die Tatsache, dass es vor allem in den Dörfern auf dem Land um die Kirchen herum Gasthausnamen gibt, die auf die vier Evangelisten hinweisen. Für Winfried Engel ein deutlicher Beleg, dass die alte Lebensweisheit richtig ist.