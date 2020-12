Hilfe in ausweglosen Situationen - der heilige Nikolaus als Vorbild

Podcast Hilfe in ausweglosen Situationen - der heilige Nikolaus als Vorbild

Am Nikolaustag werden Kinder beschenkt. Das ist ein schöner Brauch. Aber es steckt noch mehr darin: der heilige Nikolaus hat in vielen ausweglosen Situationen mit unkonventionellen Methoden geholfen. Andere in schwierigen Situationen unterstützen - da kann jeder mithelfen.