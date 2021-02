Hat Jesus gelacht? Diese Frage wird sicher nicht oft gestellt. In dieser Woche, in der die tollen Tage beginnen, drängt sie sich aber doch auf. Warum? Weil Karneval auch mit Kirche zu tun hat, weil die tollen Tage noch einmal Raum geben für Freude und Ausgelassenheit. Wenn Jesus aber niemals gelacht hat, drängt sich der Verdacht auf, dass es mit der frohen Botschaft in der Kirche nicht so weit her sein kann und dass der Lockdown der Kirche im Grunde gelegen kommt. Da allerdings ist der Autor Winfried Engel ganz anderer Meinung.