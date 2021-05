Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Seit vielen Jahrzehnten dürfen wir in unserem Land in Frieden und ohne Krieg leben. An dieses Geschenk und die Verantwortung, sich für den Frieden im Großen wie im Kleinen einzusetzen, daran erinnert Pastoralreferent Daniel Stehling im heutigen Übrigens.