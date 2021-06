Die Fußballbegeisterten leben in Wochen voller Spannung. Die Europameisterschaft hat am 11. Juni begonnen. Heute Abend hat die deutsche Mannschaft ihr erstes Spiel. Wie wird es ausgehen? Bleibt die Hoffnung auf einen Gewinn der Meisterschaft? Fest steht schon jetzt: Nur eine Mannschaft wird als Sieger aus dem Finale hervorgehen und in den Fußballhimmel aufsteigen. Anlass für Autor Winfried Engel aus Fulda von der kath. Kirche, sich darüber einige Gedanken zu machen.