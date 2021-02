In der Kirche lachen? Das haben wir als Kinder nicht gewagt. Und wenn, dann so, dass es niemand bemerkt. Erst später habe ich mich gefragt, wie das mit der Botschaft zusammenpasst, die in den Kirchen verkündet wird. Eine frohe Botschaft ist das. Also kann Freude, die sich im Lachen ausdrückt, niemals falsch sein.