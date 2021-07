Kurz vor Feierabend wird ein Angestellter in einer Spielhalle in der Berger Straße in Frankfurt auf ein Geräusch aus der Toilette aufmerksam. Kurz vorher war ein Gast dorthin gegangen. Der Angestellte schleicht auch aufs stille Örtchen und hört den lauten Krach eines Winkelschleifers aus einer Kabine! Das kommt dem 33-Jährigen merkwürdig vor und er ruft die Polizei ...