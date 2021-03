Gegen zehn Uhr abends kommt ein Mann in einen Kiosk im Rheingau-Viertel in Wiesbaden. Er ist mit einer Pistole bewaffnet und verlangt die Tageseinnahmen. Der Besitzer greift auch in die Schublade, holt aber statt des Geldes Tierabwehrspray heraus und verpasst dem Dieb die volle Ladung. Der flieht, aber der Kioskbetreiber rennt hinterher. Da der Räuber nicht alleine ist, bricht der Verkäufer die Verfolgung ab. Doch es gibt Hoffnung, den Dieb zu fassen ...