An der U-Bahn-Haltestelle Miquellallee/Polizeipräsidium machen sich zwei Männer an einem Snackautomaten zu schaffen. Sie klauen einen Softdrink und einige Süßigkeiten. Damit verschwinden sie in der nächsten U-Bahn. Allerdings hätte sie besser mal auf den Namen der Haltestelle geschaut ...