In Waldkappel wird ein Firmenwagen einer Metallbaufirma geklaut. Doch der 30-jährige Dieb hat Pech: Im Tank ist nicht mehr viel Benzin und er muss tanken. Doch was für ein Zufall: An der Tankstelle tankt auch gerade ein Mitarbeiter der Firma. Da ihm der Fahrer unbekannt ist, ruft er seinen Chef an und erfährt, dass der Wagen gestohlen wurde ...