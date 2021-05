In der Taunusstraße in Frankfurt wird nachts gegen 1:50 Uhr ein Mann von zwei Räubern überfallen. Sie nehmen dem Opfer Smartphone und Geldbeutel ab. Der 34-Jährige berappelt sich schnell wieder und will zur nächsten Polizeiwache. Doch unterwegs trifft er auf eine Streife. Der schildert er seinen Fall ...