In Schluck zu viel

Podcast In Schluck zu viel

In Wolfhagen beschließen zwei junge Männer, in eine Wohnung einzubrechen. Allerdings sind sie nicht mehr ganz nüchtern. Sie schaffen es auch in die Wohnung, machen dabei und dann beim Durchstöbern einigen Lärm. Das hören aufmerksame Nachbarn ...