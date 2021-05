Morgens gegen 9:30 Uhr hält die Polizei in Wetzlar einen Pkw wegen ungewöhnlicher Fahrweise an. Zu Recht: Der Fahrer hat 1,1 Promille. Leider sind seine Kumpels im Wagen auch "betankt". Doch der Zufall will, dass ein Bekannter vorbeikommt. Leider aber auch nicht nüchtern. Der Wagen bleibt also stehen und die Polizei nimmt den Schlüssel mit. Den will der Fahrer später abholen ...