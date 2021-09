14:00 Uhr am Uhrtürmchen

Im Bornheimer Polizeirevier klingelt am Montagvormittag das Telefon. Die Beamten gehen ran. Am anderen Ende ist ein Mann, der eine Ankündigung zu machen hat: Ich bin um 14:00 Uhr total nackich am Uhrtürmchen! Die Polizei nimmt das zur Kenntnis und fährt sicherheitshalber mal hin ...