Das traditionelle Weltcup-Skispringen soll in Willingen Ende Januar 2021 stattfinden. Am folgenden Wochenende ist zudem noch ein Continentelcup geplant. Aber können die Wettbewerbe überhaupt stattfinden? Mit oder ohne Zuschauer? Fällt alles aus oder nur das Springen, was bedeutet das auch finanziell für den Willinger Skiclub und die Gemeinde? Thomas Korte hat nachgefragt.