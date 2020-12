Helena Wehner aus Petersberg (Kreis Fulda) hat ihr Herz an den Waldrapp verloren, eine aussterbende Vogelart. Sie betreut die Tiere als Ziehmutter rund um die Uhr kurz nachdem sie geschlüpft sind, prägt die Vögel auf sich und begleitet sie auf ihrem Flug vom Bodensee in die Toscana ins Winterquartier. Die Jungvögel wissen nicht, wo es langgeht, weil sie in Zoos schlüpfen. Ziel ist es, die Vögel in der Toscana auszuwildern. Ein Bericht von Petra Klostermann.