Denise Finke kommt aus Fulda, hat aber in Berlin Arbeit als Hebamme gefunden. Ihre Rückkehr ins unterversorgte Fulda hat ihr der Landkreis mit einer speziellen Praxen-Förderung ermöglicht. Jetzt kann sie in der Stadt auch wieder Hausbesuche machen, was lange Zeit kaum möglich war. Finke ist die dritte Hebamme, die mit öffentlicher Förderung nach Osthessen kommen konnte. Steffi Mosler berichtet.