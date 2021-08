Auto oder Schiene? Individualverkehr oder ÖPNV? Was die Zukunft der Mobilität angeht, ist das eine politische Glaubensfrage. Während in Großstädten Bahnfahren eine echte Alternative zum Auto darstellt, kommt man in ländlichen Regionen ohne Auto nicht vom Fleck - weil eine Zuganbindung schlichtweg fehlt. Zwei Gemeinden in Osthessen woll(t)en das ändern und haben sich um eine Anbindung an eine ICE-Trasse eingesetzt - in der Hoffnung, so für neue und alteingesessene Bewohner*innen attraktiv zu werden und bleiben: Bebra ist mit seiner Bemühung gescheitert und fürchtet, "angehängt" zu werden. Ein Beitrag von Michael Pörtner.