Die Tafeln in Hessen müssen in Coronazeiten besonders viel leisten - denn zum einen müssen die Mitarbeiter die strengen Schutzregeln einhalten, zum anderen steigt die Zahl der Bedürftigen und die Nachfrage nach Hilfe weiter an. Wie schaffen die Ehrenamtlichen der Tafeln ihre Arbeit in einer Zeit, in der das Virus alles beherrscht? Welche Probleme gibt es? Und haben die Mitarbeiter Zeit, den Bedürftigen kleine Weihnachtsgeschenke zu machen? Ein Bericht von Rainer Janke.