Es sind zwar noch 2 Jahre hin, bis die Landesgartenschau in Fulda beginnt, aber natürlich sind die Bauarbeiten in vollem Gang. Heute konnten zahlreiche Bürger in Fulda einen ersten Blick auf das erhaschen, was im Jahr 2023 fertig sein soll. Die Stadt Fulda lud zu einer ersten Baustellenbegehung ein. Unsere Reporterin Steffi Mosler war auch dabei.