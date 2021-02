Sie sind eine nachhaltige, ökologische und vor allem regionale Alternative zu Alu - und Frischhaltefolie. Bunter Stoff mit Bienenwachs aus der Rhön überzogen dient als Abdeckung, Lunchbox, Tischläufer. Eine Frau aus Wüstensachsen in der Rhön stellt sie her und gibt ihr Wissen in Kursen weiter. Ein Bericht von Steffi Mosler.