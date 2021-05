Drogen bei der Oma versteckt? - Drogensuche bei 86jähriger Seniorin in Freiensteinau - 12.30 Uhr

- Brand in Einfamilienhaus in Fuldabrück: Hausbewohner konnten sich grade noch retten. - Stadt Fulda will Teile der Franziskaner-Bibliothek zurückkaufen.