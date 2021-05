Millionen Bienen summen in Deutschland an stillgelegten Gleisen oder am Rand von ICE-Strecken. Die Bahn will ja umweltfreundlich sein, deshalb dürfen Imker ihre Bienenkästen auf Bahngelände stellen. Auch bei uns in der Region gibt es solche "Bahn-Bienen", zum Beispiel die Völker von Oliver Bischoff aus Kassel. Jens Wellhöner hat ihn besucht.