Aus für Schamott in Mainzlar bis Ende des Jahres (16:30)

Podcast Aus für Schamott in Mainzlar bis Ende des Jahres (16:30)

weitere Themen: Polizei fahndet nach Geldautomatensprengung in Hungen nach dunklem Audi. Büdingen will Testcenter für Einkaufsläden einrichten. Eine Million Zuschuss für Badsanierung in Laubach.