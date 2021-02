Die Oma nimmt für eine Nachbarin ein Päckchen an, in dem es plötzlich vibriert! Was ist drin? Sohn Jürgen ahnt es, aber will nicht in die Einzelheiten gehen. Verzweifelt versucht er seine Mutter daran zu hindern, das Paket zu öffnen. Sprecher: Michael Quast, Ricarda Klingelhöfer