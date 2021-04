Diesmal wird es kein großes Fest, viele Gemeinden haben die Erstkommunion vom Weißen Sonntag in den Frühsommer verschoben oder gar in den Herbst. Aber in Frankfurt Sankt Marien gibt es noch einen gemeinsamen Gottesdienst, in kleineren Grupen zwar, aber die Gemeinschaft soll für die Kleinen doch spürbar werden. Und Vorfreude gibt es trotz allem. Nina Michalk hat die Kinder gesprochen.