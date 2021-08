Die Villa Gründergeist in Frankfurt ist der erste katholische Co-Working-Space in Deutschland. Co-Working heißt, hier werden Schreibtische, Büros und Konferenzzimmer an verschiedene junge Menschen vermietet, die gerade dabei sind, eine neue Firma zugründen. Aber in der Villa Gründergeist geht es nicht um irgendwelche Firmen. Es sollen Sozialunternehmen sein, also Firmen, die sich für Benachteiligte einsetzen und versuchen, die Gesellschaft insgesamt voranbringen.