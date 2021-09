Seit September kann die Kollekte in der Kasseler Martinskirche per Kreditkarte, Smartwatch oder Smartphone geleistet werden. Früher wurden noch mühsam die letzten Groschen zusammengesucht, heute steht eine digitale Spendensäule in der Kirche, die zum kontakt- und klingelbeutelfreien Spenden einlädt. Wie ist der "Erfolg" bisher? Lässt sich ein traditionelles Kirchenpublikum umerziehen?