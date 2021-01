Warum ist die Katze so dick?

Podcast Warum ist die Katze so dick?

Doris ist es ein Rätsel: Warum ist die Katze so dick? Dabei bekommt sie doch nur das beste Futter? Da will man nur das Beste für das Tier und dann so etwas! Aber Ulla weiß Rat. Mit Ricarda Klingelhöfer und Susanne Schäfer