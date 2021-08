Doris hatte in der Nacht einen sehr verstörenden Traum. Was mag das wohl bedeuten? Aber das Gespräch mit Ehemann Jürgen am Frühstückstisch bringt auch nicht gerade die erhoffte Klarheit. Zumal auch Jürgen ganz schlimm geträumt hat. Sprecher: Susanne Schäfer und Michael Quast