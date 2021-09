Die Oma ist stolz: Sie war in der Frankfurter Festhalle zu einem Konzert. Das war aber ganz schön teuer. Was die Stars so verdienen, das ist schon sehr viel. Es sei denn, sie haben viele Geigerinnen auf der Bühne. Die wollen ja auch bezahlt werden. Da kann man als Star schon mal schnell arm werden, also bei zu viel Geigerinnen. Sprecher: Ricarda Klingelhöfer und Michael Quast