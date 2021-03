Kommunikation in der Ehe ist ja nicht immer so einfach. Davon können Doris und Jürgen wirklich ein Lied singen. Und häufig birgt ein kleines Alltagsgespräch über Kleinigkeiten schon den Kern der Diskussion in sich. Und wenn es um ein Shampoo geht, dann wird gerade dem Mann ordentlich der Kopf gewaschen. Sprecher: Michael Quast und Susanne Schäfer