Jürgen wird fast wahnsinnig. Schon ewig hängt er in der Warteschleife am Telefon. Und nur, weil er seine Kundennummer nicht kennt. Und jetzt mischt sich auch noch Ehefrau Doris ein. Da kommt man ganz schnell in die Nähe eines Nervenzusammenbruchs. Sprecher: Michael Quast, Susanne Schäfer, Christian Maatje, Andrea Ruppert