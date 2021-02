Da muss Jürgen sich einfach aufregen: In der Metzgerei wird mittlerweile gefragt, ob das Kind ein Stück Fleischwurst haben darf. Früher gab es das einfach so! Geraucht wurde auch überall. Und hat's geschadet? Was ist nur mit der Gesellschaft los... Sprecher: Michael Quast und Susanne Schäfer