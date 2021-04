Das neue Erdbeer-Parfum von Doris gefällt Ulla schon sehr gut. Oder liegt es an dem süßen Eierlikör, den die beiden Damen so genußvoll nippen? Jedenfalls kann ein Gespräch leicht beschwipst plötzlich in ganz anderen Bahnen verlaufen. Sprecherinnen: Ricarda Klingelhöfer und Susanne Schäfer