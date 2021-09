Doris und Ulla sitzen fröhlich beisammen und plötzlich rumpelt die Erde. So hat es jedenfalls Doris gespürt. Oder liegt es doch am Eierlikör? Aber wirklich enttäuschend ist, dass Ehemann Jürgen das einfach nicht glauben will. Sprecher: Susanne Schäfer, Ricarda Klingelhöfer, Michael Quast